[2.7 J2・J3百年構想EAST-A第1節 湘南 1-2 秋田 レモンS]シーズン移行に向けた半年間のJ2・J3百年構想リーグが7日、各地で開幕した。EAST-A第1節では湘南ベルマーレ(昨季J1)とブラウブリッツ秋田(昨季J2)が対戦。前半には雪が強く舞いオレンジのカラーボールが採用された一戦は秋田が2-1で勝利した。前半は秋田が多くのシュートシーンを作った。まずは前半12分、FKのこぼれ球をDF高橋秀典がペナルティエリア手前から右足を振り