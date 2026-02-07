[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島]J1百年構想リーグは7日、EAST開幕節を行い、昨季王者の鹿島アントラーズはFC東京と1-1で引き分けた。特別大会の規定により、PK戦が行われ、FC東京が勝利して勝ち点2を獲得した。一方、鹿島は勝ち点1にとどまった。都内に雪が降りしきる中で迎えた2026年上半期限りの特別大会開幕節。ホームのFC東京は新加入のDF稲村隼翔(←セルティック)が先発した他、今年5度目のW杯出場を狙