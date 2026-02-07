歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が25日、自身のブログを更新。姉のヘレン・チャンさんとの2ショットを披露した。【写真】「お二人ともお若い」アグネス・チャンと経営者の姉の“顔出し”2ショットアグネスは2022年11月のブログで、ヘレンさんについて、「健康食品会社の経営者であり、医者の姉は二人に息子の母と三人の孫の祖母です」（原文ママ）と紹介しており、「努力家で心優しい姉は私の憧れです」と伝えていた。