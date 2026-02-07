ボーイズグループ、JO1の與那城奨（30）がライブ中の“あるポーズ”の多さでメンバーから総ツッコミを受けた。7日、都内で行われた出演映画「JO1DER SHOW 2025“WHEREVER WE ARE”IN TOKYO DOME−LIVE FILM」（オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席。昨年開催した東京ドーム公演の模様をライブフィルムとしておさめた一作だが、與那城は特に指でハートを作るポーズが多かったと指摘され、「自分で見てもびっくりしまし