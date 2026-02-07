ＪＲＡは２月７日の東京８Ｒ以降を積雪の影響で「安全な競馬が困難である」として、開催の中止を決定した。８Ｒ以降の返還額は１９億９６５３万４７００円だった。開催中の中止は雷の影響で１２Ｒが中止になった２４年８月２５日新潟以来。開催自体の中止は積雪による２５年２月８日の京都が直近となる。なお、これに伴う代替競馬および続行競馬は実施されない。