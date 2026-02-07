大相撲の二所ノ関部屋の町民報告会が７日、茨城・阿見町で２年連続して行われた。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）、横綱・大の里、十両・白熊が出席。約４７０人の参加者の前で、茨城に住むお笑いコンビ・オスペンギンの司会でトークショーが始まった。昨年について二所ノ関親方は「いい年だった。大の里が横綱に昇進して３回優勝した」といえば、大の里は「横綱に昇進したし、人生が変わった１年だった」。白熊は「個