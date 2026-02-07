２月７日の京都１０Ｒ・エルフィンＳ・リステッド（牝馬限定、芝１６００メートル＝９頭立て）で母に重賞勝ち馬のアドマイヤミヤビ、兄に昨年の目黒記念を勝ったアドマイヤテラを持つ良血のアドマイヤシュラ（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）は２番人気に推されながらも４着に敗れた。勝ったのは１番人気のスウィートハピネス（牝３歳、栗東・北出成人厩舎、父リアルインパクト）。勝ち時計は１分３３秒０（良）