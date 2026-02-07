NFLスターのトラヴィス・ケルシー（36）が、婚約者でシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトの手作りパンのせいで体重が増えてしまったとジョークを飛ばした。 【写真】同じ時期に人気兄弟と交際した世界的人気の女性歌手 ポッドキャストの収録中にイスから転げ落ちるハプニングがあったトラヴィスは、その原因がテイラーの焼く「サワードウ・ブレッド」にあると