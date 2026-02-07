資料投票の様子 津山市選挙管理委員会は、期日前投票所で衆議院選挙小選挙区用の投票用紙の残りの数が不一致となるミスがあったと発表しました。 津山市選管によりますと、2月7日に津山市内の期日前投票所で投票用紙の残り枚数を1時間ごとに確認していたときに、衆議院小選挙区用の投票用紙の実際の残り枚数が、残っているはずの枚数より1枚少なくなっていることがわかりました。 津山市選管はこの状況から1人の有権者