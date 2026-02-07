明日8日(日)は、大雪のピークとなるでしょう。北海道の日本海側から山陰では広く警報級の大雪の恐れがあり、特にJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込む近畿北部や山陰でドカ雪となる恐れがあります。通行止めや車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。関東から西の太平洋側でも積雪となる所があるでしょう。交通への影響に注意が必要です。【北海道〜東海】日本海側は大雪太平洋側でも積雪か今日7日(土)、日