◇ラグビーリーグワン1部第7節コベルコ神戸スティーラーズ60―45静岡ブルーレヴズ（2026年2月7日神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）神戸がチーム最速でデビューしたアーリーエントリーのFB上ノ坊駿介（22）が先制を含む3トライを挙げる活躍で60―45で静岡を下した。勝ち点5を加えた神戸は6連勝。FBから積極的にライン参加した上ノ坊は前半7分にCTBアントン・レイナートブラウンのパスを得て左中間に先制トライ。23