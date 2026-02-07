2ピースロックバンド鈴木実貴子ズが、14日放送のニッポン放送「オールナイトニッポン0(ZERO)」に出演がすることが7日、分かった。土曜日の同番組パーソナリティーは週替わりとなっており、鈴木実貴子ズが担当するのは、23年9月9日以来2度目。鈴木実貴子は「2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)、震えています」とコメント。「前回は終わった後、頭ギンギンになって寝られませんでした。ニッポン放送を出た時の朝日の美しさを覚えて