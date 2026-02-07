上空の強い寒気の影響で、日本海側を中心に広い範囲で大雪となりそうです。都心など関東の平野部でも雪の積もるおそれがあり、注意が必要です。上空の強い寒気の影響で、青森市では断続的に雪が降っています。午後4時現在の積雪は129センチと、平年の1.8倍の積雪となっています。8日にかけては、一段と強い寒気が流れ込む見込みで、日本海側は広く大雪となり、短時間で積雪が急激に増える所がありそうです。また、普段、雪の少ない