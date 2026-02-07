近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方では、あす（８日）明け方から夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 また、近畿中部では８日未明から昼前にかけて、強風や雪による見通しの悪化、高波に十分注意が必要だということです。 シミュレーション（GSM）