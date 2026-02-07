日本航空（JAL）は、東京/羽田〜青森・三沢線の搭乗で通常マイルと同数を付与するダブルマイルキャンペーンを、2,025年12月12日から3月15日搭乗分まで実施している。東京/羽田〜青森線就航60周年、三沢線ジェット化50周年を記念したもの。対象はJALマイレージバンク日本地区会員で、搭乗日までの参加登録が必要。対象運賃はJALグループ国内線フライトマイル積算対象全運賃。特典航空券、幼児券、国際線航空券の国内線区間は対象外