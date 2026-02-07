RB大宮アルディージャは２月７日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で松本山雅FCとNACK５スタジアム大宮で対戦。FW杉本健勇が強烈ミドル弾でリードを広げた。先制して迎えた39分、左サイドを抜け出した泉柊椰のクロスをゴール前でオリオラ・サンデーが収めて落とす。これに反応した杉本が、ペナルティエリア手前中央から右足を振り抜くと、力強いシュートがゴール左上に突き刺さった。 33歳の“キング