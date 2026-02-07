７日午後４時８分、広島地方気象台は大雪に関する広島県気象情報を発表した。広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まり、８日は中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。［雪の予想］広島県では、８日は降雪が強まり、普段雪の少ない南部の平地も含めた広い範囲で大雪となる見込みです。雪雲が予