◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）ライブBPを終えたドラフト1位の竹丸和幸投手たちを待っていたのは、内海哲也コーチによる“プチ”アメリカンノックでした。1塁から3塁までを走りながら、ノックボールを受けるというもので、3人で60本を成功させるまでは終われず、かなりの距離を走ることになります。このメニューを課せられたのは竹丸投手に加え、ドラフト2位の田和廉投手に、育成のルシアーノ投手です。