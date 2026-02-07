スプリント・クラシカルで優勝した川除大輝＝白馬スノーハープパラノルディックスキー距離の全日本大会は7日、長野県の白馬スノーハープでスプリント・クラシカル（1.25キロ）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本代表で2大会連続の金メダルを目指す男子立位の川除大輝（日立ソリューションズ）が優勝した。障害のクラスが異なる男女で競った。川除は苦手な起伏の少ないコースを制し「パラリンピックに向けて平