明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節（7日・ニッパツ三ツ沢球技場ほか＝8試合）東A組は山形が横浜FCに2―1で勝ち、開幕白星スタートを切った。東B組は甲府が福島を4―1で退けた。西A組は徳島が奈良に6―0で大勝し、西B組は鳥取が北九州に3―1で逆転勝ちした。