家事をする人は認知症リスクが下がるという研究が進んでいる。どのように家事をすれば効果的なのだろうか。生活史研究家の阿古真理さんが、脳機能研究で第一人者の川島隆太氏に取材した――。■家事や運動が認知症リスクを低下させる近年、認知症の研究が進んでおり、家事も認知症のリスクを下げることが分かった。英国バイオバンクが2022年に発表した、「身体活動・精神的活動、疾病感受性、および認知症リスク：英国バイオバンク