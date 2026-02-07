【モデルプレス＝2026/02/07】モデルのローラが2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りオムライスを公開し、反響が集まっている。【写真】35歳モデル「センス抜群」と話題のもちきび入りオムライス◆ローラ、手作りオムライス披露「大きな決断もしました」ローラは、「今日はたくさんのZoomミーティングをして、しっかりと、心の蓋をしているところに顔を向けて話しましたっ！ちょっと、大きな決断も、しました！！」