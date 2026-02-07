巨人の戸郷翔征投手が７日、お〜いお茶『わたしの街の未来の桜プロジェクト』〜「ひなた宮崎県総合運動公園における桜の植樹活動」に特別ゲストとして参加し、桜の木の植樹を行った。伊藤園は巨人軍の社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の協賛社となっている。この活動は伊藤園が２０１９年２月から行っているもので、１６００本の桜をこれまで全国に植樹してきた。植樹を行った地元出身の戸郷は「本当に宮崎に桜が咲くと思うとうれ