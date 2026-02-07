【新華社武漢2月7日】中国湖北省武漢市救急センターなど複数の組織はこのほど、「都市ライダー（配達員）、救急活動を身近に」活動の始動式と、2026年国家救急デー提唱イベントを共同で開催し、新たな就業者層と社会の救急体制を結びつけたモデルを模索した。救急ステーションと配達員拠点が提携協定を結び、今後は定期的に応急処置の研修を実施する。人命を守る救急対応に配達員の機動性を生かし、搬送前救急体制と効果的に連