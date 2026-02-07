今シーズンからJ3福島ユナイテッドFCに加入した元日本代表の三浦知良が2月7日、J2・J3の開幕戦にスタメン出場。自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を58歳346日に更新。試合はシュートゼロで前半20分で交代となった。【特別公開】「かっこいい…」レアな黒縁メガネ姿、練習中の様子も…三浦知良の貴重写真を一気に見る 開幕の直前、カズが語っていたJリーグ復帰の舞台裏とは？2月4日配信の「週刊文春 電子版」記事