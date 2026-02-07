カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレのフィフスとして加わった小穴桃里が７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「素敵な機会をいただいたので、全力で頑張らせていただきます」と記し、ロコの投稿をリツイートした。ロコ・ソラーレは７日に、カナダ・カルガリーで３月に開催される女子世界選手権代表に選出されたと投稿。「この度、５ｔｈとして小穴桃里選手にお力添え頂きます」と記していた。小穴は青