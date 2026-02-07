格安最上級セダンを買ってみた様々なものの値段が上がる中、軽自動車の価格も年々上昇しています。4年連続（2022年から2025年の暦年）で登録車を含む国内販売台数No.1となったホンダ「N-BOX」の現在の新車車両価格は、約174万〜248万円、常識的なモデルで最も安く買える国産車であるダイハツ「ミライース」でも99万2200円となっています。いっぽう、中古車市場に目を向けると、新車の軽自動車より安い100万円以下のモデルでは