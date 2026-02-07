新潟市のアパートで火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。住人の女性と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元を確認しています。 火事があったのは、新潟市西区五十嵐２の町にあるアパートの部屋です。7日午前8時ごろ、アパートの住人から「2階建て建物の1階から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められ、焼け跡から性別の分からない遺体が見つかりました。