◇NTTラグビーリーグワン1部第7節静岡45―60神戸（2026年2月7日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）静岡は昨季プレーオフ初戦（準々決勝）の雪辱を果たすことができなかった。前半だけで6トライを許すなど、今季チーム最多失点。「トライライン前の得点力が高い相手の持ち味を、ウチが引き出してしまいました」。藤井雄一郎監督（56）は無念の表情を浮かべた。FLクワッガ・スミス主将（32）も「強いチームを相手