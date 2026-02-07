歳とともに体力、気力が低下した状態を指す「フレイル」。2026年2月6日の情報番組「ひるおび」（TBS系）はそんな「衰え」や「老い」を吹き飛ばそうとフレイル川柳を特集した。「目覚めよし 本番中に 眠くなる」と出演者フレイルの具体的症状として疲労・倦怠感、食欲不振、記憶力低下などがあるが、漢方薬メーカーのツムラがフレイルを広く知ってもらうために始めたのが「フレイル川柳」だ。約3万2000作品の応募の中からグランプリ