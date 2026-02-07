昨日6日(金)から今日7日(土)にかけて道北では局地的に大雪となり、上川地方の幌加内町朱鞠内では午前8時に積雪204センチを観測しました。道内の積雪を観測しているアメダスでは今シーズン初めて200センチ(2メートル)を超えました。今夜から明日8日(日)にかけては次第に道央が中心の雪となりそうです。多い所では24時間で40センチの大雪となる恐れがあるため、大雪による交通障害に注意して下さい。道内は今シーズン初めての積雪2メ