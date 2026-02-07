◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節三河９７―７５北海道（７日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区の三河と対戦し、７５―９７で敗れた。今節開幕前まで同地区首位に立っていたが、３位に後退した。第１Ｑ（クオーター）にいきなり１０点差を付けられた。第２Ｑに２７点を奪い４点差で前半を折り返したが、第３Ｑに３点シュートを４本決められるなど２７失点。日本代表のＳＧ富永啓生がチームトップ１