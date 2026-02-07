中日・松山晋也投手が７日、沖縄・北谷キャンプでライブＢＰを行い、初めて打者と対戦した。育成選手の福元と三上に３０球を投じ、安打性の打球は４本。最速は１４７キロにとどまったが「（コンディションを）落としているところなので、仕方がないかなと思います」と受け止めた。現在はランニングの量や連日のブルペン投球などハードな練習を積んでいる。ＷＢＣ出場も目指していた右腕。１月に体を追い込み、代表に選出された