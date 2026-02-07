３月のＷＢＣ日本代表に選出された中村悠平捕手（３５）が７日、山田哲人内野手（３３）から“個人指導”を受けた。沖縄・浦添キャンプ第２クール初日、ランチ後の特打に２人で登場し、交互に打撃練習。合間には山田が身ぶり手ぶりでアドバイスを送り、中村が真剣な表情で聞き入った。自ら質問も行い、山田も先輩に対して熱心にバットの出し方などを助言した。中村は「（内容は）企業秘密なのでちょっと言えないですけど。ま