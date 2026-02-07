女優の浜辺美波（25）が6日、TBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。同期の女優・上白石萌歌（25）、上白石萌音（28）姉妹について語った。浜辺は2011年、第7回東宝シンデレラオーディションでニュージェネレーション賞を受賞。萌歌はグランプリ、萌音は審査員特別賞を獲得した。浜辺は「萌歌ちゃんグランプリで、萌音ちゃんが審査員特別賞。自慢の同期ですね」と笑顔を見せた。萌歌は過去に同番組のアシスタント