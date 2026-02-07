今シーズン最強レベルの寒気の影響で、8日にかけて日本海側を中心に大雪となる恐れがある。8日は衆院選投開票日だが、交通障害などに警戒が必要だ。日本海側を中心に7日夜から8日にかけて雪が強まる予想だ。特に西日本の日本海側では積雪が急増する恐れがあり、8日朝から予想される24時間の降雪量は北陸・近畿北部・山陰で70cmなどとなっている。また、普段雪の降らない西日本の太平洋側でも大雪となる可能性がある。さらに、8日に