◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)育成ドラフト5位ルーキーの知念大成選手が、ここまでの春季キャンプについてインタビューに応じました。ここまで「楽しく順調に、ケガなくできている」と笑顔を見せた知念選手。秋季キャンプにも参加し、プロの練習のキツさに言及していましたが、春季キャンプについても「変わらずプロのキツさだなっていうのは改めて感じます。これに慣れていかないといけないので、