ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が2月5日（木）に配信された。番組冒頭、井口が自身の極端な「買い物流儀」について熱弁を振るった。高額な買い物であっても、他店と比較検討をせず即決するという井口。その理由について「人に決められるのが本当に嫌」「全然見比べない、価格比較とかはしない」と語り、他人の意見や店員のおすすめなどを一切参考にし