「レミオロメン」のボーカル・藤巻亮太（46）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。活動再開について語った。2012年から活動休止していたレミオロメンは昨年12月6日に約14年ぶりとなる活動再開を発表。活動再開発表後、初のテレビ出演では代表曲「粉雪」を披露した。MCの「サンドウィッチマン」富澤たけしから「活動は休止状態だったんですね？」と話題を振られ