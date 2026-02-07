モーニング娘。'26・牧野真莉愛（25）が7日、都内で写真集『blooming MARIA25』（ワニブックス）の発売記念イベントに参加した。【写真】お気に入りカットを見せる牧野真莉愛今の心境を問われると牧野は「25歳の誕生日に写真集を発売できて、とてもうれしいです」とにっこり。表紙はすっぴんだそう。「初のすっぴんの表紙で『幼い』『すっぴんだ〜』という声をいただきました」と笑顔で話した。写真集の自己採点については「99