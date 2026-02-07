総会であいさつする「全国被爆二世団体連絡協議会」の崎山昇会長＝7日午後、広島市原爆被爆者を親に持つ被爆2世でつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」は7日、広島市内で総会を開き、政府に対し核兵器禁止条約への参加を求める決議書を採択した。政権の非核三原則の見直し検討や官邸幹部の核保有発言にも「断固反対」と抗議した。協議会によると、被爆2世は全国に30万〜50万人いるとされる。総会には広島、長崎を含め各地から