◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)大会1日目を終えた、フィギュア団体の坂本花織選手。大会マスコットのぬいぐるみを手にして、満面の笑みをうかべました。日本は団体3種目を終えて、アメリカに次ぐ2位。女子SPで全体トップ78.88点をたたき出した坂本花織選手は「この場でシーズンベストを出せたこと、初日にこれだけのベストパフォーマ