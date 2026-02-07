アルマーニデザイン「緑・白・赤」衣装も【ミラノ＝読売取材団】華やかな衣装が雪の舞台を彩り、イタリアで３度目となる冬季五輪が幕を開けた。６日に行われたミラノ・コルティナ大会の開会式は、イタリア北部の４か所に分散して入場行進が行われ、選手たちは自国の小旗などを手に、最高峰の戦いに臨む喜びや誇りを全身で表現した。開会式のテーマは「調和」。ミラノ会場は彫刻作品をイメージしたような演出で始まった。軽快な