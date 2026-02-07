赤ちゃんの隣にいつもいてくれる猫ちゃんへの、飼い主さんの愛と感謝のメッセージが注目を集めています。話題の投稿は100件を超えるいいねを獲得し「うれしいね」「間違いなくずっと仲良し」といったコメントが集まっています。 【動画：『いつも見守ってくれてありがとう』赤ちゃんと一緒に暮らす猫が…『本当のお姉ちゃんのような行動』】 赤ちゃんを見守る猫ちゃん TikTokアカウント「poooonchann」に投稿されたのは、