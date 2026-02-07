【北京共同】北朝鮮は6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪への出場権を逃し、不参加となった。フィギュアスケートのペアで出場を目指したが予選で敗退した。一方、北朝鮮では4日に国内の冬季スポーツ大会の開幕式があり、選手層が薄いとされる冬季スポーツにも力を入れる方針とみられる。