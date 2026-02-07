モデルで女優の百瀬夢奏（１５）が喫煙と飲酒が発覚したため、無期限で活動を自粛することが７日、分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に対し、明らかにした。百瀬については、ＳＮＳ上で喫煙写真が流出しており、さらに聞き取りの結果、飲酒の事実も判明したという。同事務所は取材に対し「ＳＮＳ上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、