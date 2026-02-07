寒い日が続くこの季節に食べたくなる鍋。今、鍋を楽しむニーズが「みんな」から「ひとり」へと拡大している。一番の魅力は“自由に自分のペースで”取材班：ランチ時ですが、にぎわっていますね。お客さんの目の前には一人1台のお鍋が置かれています。取材班が訪れたのは、ひとりでしゃぶしゃぶやすきやきの鍋が楽しめる、ひとり鍋専門店「ひとりしゃぶしゃぶ七代目松五郎」（東京・港区）。特に女性客から人気を集めているという