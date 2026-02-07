ボーイズグループ、JO1の佐藤景瑚（27）が“もえもえポーズ”を生披露して沸かせた。7日、都内で行われた出演映画「JO1DER SHOW 2025“WHEREVER WE ARE”IN TOKYO DOME−LIVE FILM」（オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席。映画に収録された東京ドーム公演のステージでメイドカフェなどでおなじみの「もえもえきゅん」ポーズを披露しており、この日も印象に残っている部分を聞かれ「それはもう…」と隣の與那城奨（30