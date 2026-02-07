女優・室井滋の新エッセイ『しげちゃんの不思議あやかし草紙』が2月1日（日）より主婦の友社note「TomoNote」で連載開始された。 【画像】室井滋による不思議な話の新エッセイ連載開始 室井滋は、「ふしぎなものや怖いものを自然と引き寄せる体質」だという。長年活躍する芸能の現場で遭遇したこと、仲間から聞いたこと。絵本ライブなど全国を飛び回るなかで、体験したこと、地元の方から伺ったこと。そんなふしぎな話を集め