ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が７日、沖縄・浦添キャンプ第２クール初日にサイン会を実施した。池山隆寛監督（６０）、ＷＢＣ日本代表の中村悠平捕手（３５）とともに、整理券をゲットした７０組のファンのためにペンを走らせた。サイン会は指揮官の発案だったという。「そうそう。何かもったいなくない？っていう。せっかくお客さんも来るのであれば、少しでもグッズの売り上げに貢献できれば。あとはファンあってのプ